Napoli, accelerata per Ndombele: sarà testa a testa con il Villarreal

Il Napoli mantiene nei radar Tanguy Ndombele, il centrocampista francese che sarebbe per il club di Aurelio De Laurentiis alternativa all'uscita di Fabian Ruiz, promesso sposo del Paris Saint Germain quest'estate. Gli azzurri sono pronti a forzare la mano con il Tottenham per l'arrivo del centrocampista classe 1996: la formula è quella di un prestito oneroso per la prossima stagione con diritto di riscatto a giugno 2023, la stessa che era stata trovata con Anguissa e il Fulham un anno fa.

Quella di Ndombelé è una vicenda da seguire fino agli ultimi giorni di mercato, una necessità per cui il Napoli, però, può aspettare anche fino al 31 agosto. C'è da registrare però anche l'interesse di altri club: secondo Footmercato, infatti, il Villarreal avrebbe bussato alla porta degli Spurs, visto che tra i due club il canale di mercato è già aperto grazie all'interesse per Lo Celso.