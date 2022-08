Napoli, anche Ndombélé ufficiale: in prestito con opzione di riscatto

Tanguy Ndombélé è ufficialmente un calciatore del Napoli. Il centrocampista francese, ma di origini congolesi, è stato ufficialmente presentato dal club di Aurelio De Laurentiis che l’ha inseguito con forza nelle ultime settimane strappandolo alla concorrenza di molti club sia della Premier League che del calcio europeo. Ndombélé si trasferisce a Napoli in prestito oneroso - un milione di euro - dal Tottenham per un anno, con opzione di riscatto per il club azzurro a giugno del 2023 per poterlo acquisire in via definitiva fissata a 32 milioni di euro.

Una carriera da giovane promessa sin dai tempi di Guingamp, Tanguy Ndombélé Alvaro è nato il 28 dicembre 1996 a Longjumeau, a mezz’ora di auto dalla capitale Parigi. Dopo una grande cavalcata con l’Amiens tra il 2014 e il 2017 in cui si mette in mostra tra i prospetti più interessanti del calcio francese, è il Lione a scommettere su di lui. Con Las Gones, Ndombélé mette in mostra tutto il repertorio anche contro i più importanti club europei: nell’estate del 2019 sono tante le big che vogliono accaparrarselo, il Tottenham di Pochettino ci riesce prima di tutti per una cifra record in casa Spurs da oltre 70 milioni di euro. Parte bene a Londra, poi le difficoltà del club e l’arrivo di Conte lo portano al nuovo prestito verso Lione prima dell’arrivo in azzurro.