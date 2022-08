Napoli-Ndombelé, ora si chiude! Fissate già le visite mediche

Mattinata fondamentale per il passaggio di Tanguy Ndombelé al Napoli: il club di De Laurentiis e il Tottenham hanno trovato l'accordo definitivo per il passaggio del calciatore francese in azzurro, in prestito per tutta la prossima stagione. Un prestito oneroso - a 1 milione di euro - che poi riserverà al club napoletano la possibilità di riscatto nell'estate del 2023 a 26 milioni di sterline, poco più di 30 milioni di euro.

Una formula molto simile a quella che aiutò il Napoli un anno fa con Zambo Anguissa, poi riscattato per 15 milioni lo scorso giugno dal Fulham. Come riferito da Sky Sport, il centrocampista francese è già atteso domani in Italia per le consuete visite mediche a Villa Stuart, visite che poi permetteranno a Ndombelé di raggiungere Luciano Spalletti e aggregarsi ai nuovi compagni.