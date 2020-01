LEGGI ANCHE

La vittoria del Verona sul Genoa nella partita pomeridiana del turno di Serie A è una ulteriore condanna per ildi Gennaro Gattuso che vengono scavalcati anche dall'Hellas e ora sono passati all'undicesimo posto in classifica. Questo per gli azzurri significa il passaggio da sinistra a destra della graduatoria, dato ulteriore della negativa stagione napoletana.Al giro del boa del campionato, il Napoli ha messo insieme solo 24 punti, poco più di un punto per partita. Gli azzurri dinon riescono a muovere la classifica in questo 2020 visto che dopo la sconfitta all'esordio contro l'Inter anche laha avuto la meglio degli azzurri. La zonadista ora 11 punti, mentre 5 sono i punti che servirebbero per raggiungere l'Europa League.