«Napoli nella storia», giovedì in omaggio con Il Mattino l’inserto sulla vittoria della Coppa

Una grande iniziativa del Mattino per i propri lettori.con la copia acquistata in edicola sarà distribuito gratuitamente l’inserto «» dedicato al trionfo degli azzurri in Coppa Italia. Sedici pagine per raccontare la finale all’Olimpico, vinta ai rigori per 4-2 contro la Juve di Sarri, e i protagonisti, a cominciare dal tecnico Gattuso che in poche settimane è riuscito a portare un prestigioso trofeo a Napoli. E poi i ritratti di Insigne, Mertens, Demme, Koulibaly, Maksimovic, Ospina e Meret, i due portieri decisivi con le loro prodezze in semifinale e finale; la missione a Barcellona in agosto per accedere ai quarti di Champions; la nuova scommessa scudetto lanciata da De Laurentiis e uno speciale sulle coppe conquistate da quando il produttore è alla guida della società.Appuntamento giovedì 25 in edicola con «Napoli nella storia».