Napoli, nessun allarme per Rrahmani: negativi gli esami neurologici

Un po' di paura, ma per fortuna solo quella: Amir Rrahmani sta bene, il difensore kosovaro ieri aveva lasciato il campo anticipatamente dopo una brutta pallonata al viso nel match contro la Sampdoria, ma il giorno dopo fa ben sperare. Come informato dal club, infatti, il difensore azzurro si è sottoposto questa mattina, presso la clinica Pineta Grande, a visita neurologica e a esami diagnostici con il Dottor Bucciero che hanno dato esito negativo. Lavoro di scarico per chi è sceso in campo ieri a Marassi, Lobotka ha fatto terapie e personalizzato in palestra.

