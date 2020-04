LEGGI ANCHE

Uno dei nomi più accostati aldel prossimo anno resta quello di Sardar Azmoun , iraniano dello Zenit di San Pietroburgo che può lasciare la Russia la prossima estate. «A prescindere dall’interesse del Napoli,è un giocatore che sul mercato piace molto. Ha dei grandi colpi, ancora giovane in virtù dei suoi 25 anni. Non è una punta statica ma abbina anzi tecnica e rapidità. In Italia potrebbe giocare serenamente nelle prime 5 squadre del campionato» ha assicurato Vincenzo Morabito, intermediario del calciatore per l’Italia.ha un contratto fino al 2022, dobbiamo metterci in testa che dopo il coronavirus non esisterà più il calciomercato delle grandi cifre» ha continuato Morabito a Radio Marte. «poteva valere 25 milioni prima di questa pandemia, oggi secondo me lo puoi portare a casa con. Noi non siamo stati contattati dal Napoli , ma non escludo che il club ne abbia parlato con qualche altro agente incaricato dal padre. Non mi risulta però che il padre abbia dato seguito ad altri canali e bisogna ricordare che trattare con lo Zenit non è mai facile».