Napoli, tutti negativi ai tamponi dopo Dimaro: gruppo in partenza

Il Napoli rientrato ieri a Castel Volturno per il primo allenamento settimanale può ancora sorridere. Esattamente come era successo nel ritiro di Dimaro, anche i tamponi anti-covid effettuati ieri pomeriggio al gruppo squadra, di ritorno al Konami Center, ha evidenziato tutte negatività al covid. La squadra di Spalletti ripeterà i test prima della partenza per Monaco di Baviera di venerdì.

🏥 Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questo pomeriggio ai componenti del gruppo squadra.



July 28, 2021