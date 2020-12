Nessun problema fisico per Fabian Ruiz: lo spagnolo del Napoli, che ieri sera in Olanda contro l'AZ Alkmaar era stato sotituito e aveva mostrato qualche fastidio all'adduttore, oggi si è allenato regolarmente a Castel volturno insieme con i compagni, di ritorno dalla trasferta di Europa League.

LEGGI ANCHE Ghoulam, questo Napoli era a pezzi: «Ma Gattuso ci ha fatto rialzare»

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andai in campo dall'inizio in Europa League hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Ancora palestra anche per Victor Osimhen: il nigeriano non è rientrato in gruppo con i compagni, come comunicato dal club tramite il sito ufficiale, alle prese con le terapie alla spalla tra palestra e campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA