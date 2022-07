Neto al Napoli, trattativa avanzata: il portiere dice no a Fulham e Celta

Sembrerebbe in stato avanzato la trattativa che potrebbe portare Neto al Napoli la prossima settimana per mettere fine alla querelle portieri sempre viva in casa azzurra. Secondo quanto riportato in Spagna da Sport, il portiere brasiliano avrebbe detto sì alle condizioni imposte dal Barcellona per poter lasciare la Liga e fare ritorno in Italia, dove ha già giocato con Fiorentina e Juventus.

Rinuncia agli stipendi arretrati e taglio dell'ingaggio per poter dire sì al Napoli in una operazione low cost: il club di Aurelio De Laurentiis, infatti, solo in questo caso acquisterà a zero di fatto il cartellino del calciatore, che sarà lasciato libero dal club catalano. Neto aspettava una squadra da Champions per poter dire sì: il brasiliano ha rifiutato Fulham e Celta Vigo nelle scorse settimane.