Nessuna sollevazione, nessuna indignazione, nessuna protesta formale. Il Napoli tace, sia con gli arbitri che con i vertici del calcio italiano: stop alle polemiche. Finisce tutto con lo sfogo di Meluso e il mutismo di Mazzarri. La sconfitta è alle spalle, anche se brucia ancora. È il giorno del silenzio. Nessuno vuole gettare benzina sul fuoco ma nel Napoli sono tutti infastiditi, seccati, turbati per la sconfitta con l'Inter che è quasi una abdicazione nella corsa allo scudetto.

Pesano gli errori di Massa: rigore su Osimhen e "placcaggio" su Lobotka sul gol dell'1-0 dell'Inter. Quello che andava detto è stato fatto domenica notte da Meluso, il direttore sportivo che De Laurentiis e Mazzarri hanno voluto mandare davanti alle telecamere per mostrare l'ira del club azzurro. Il dirigente ha usato parole durissime, delle vere e proprie pesantissime sciabolate verbali, sia pure con toni soavi e garbati: «Siamo stati mortificati dall'arbitro». E ancora: «Ci sentiamo penalizzati». Infine: «Abbiamo perso per colpa delle decisione arbitrali». Non è escluso che anche il ds azzurro possa essere deferito alla Procura federale per le sue frasi che, di fatto, hanno natura "difensiva". In realtà sarebbe un errore il deferimento, proprio per le modalità che sono state usate a fine partita. Ma c'è attesa anche per il referto arbitrale di Massa, proprio perché le proteste sono state tante sia all'intervallo che alla fine della partita. E non è escluso che anche gli 007 federali possano aver annotato qualcosa. Ma quello che è successo non sembra essere andato al di là delle normali (e sacrosante) lamentele che possono avvenire sul campo.

In ogni caso, la direzione arbitrale di Massa al Maradona è stata promossa dai vertici dell'Aia nella "pagella" degli osservatori. Anche la trattenuta di Lobotka, non fischiata, ha avuto una sua spiegazione. Lo slovacco, poi cinturato, avrebbe già perso del tutto il controllo del pallone nel momento in cui avviene il fallo. Non può più arrivarci, insomma. Ed è per questo che la valutazione del fischietto di Imperia è quella di non bloccare il gioco. Il Var non interviene, perché poi il gol di Chanaloglu è chiaramente in una nuova APP (attacking possession phase): in pratica, lo stesso motivo per cui a Salerno non venne annullato il gol di Raspadori, nonostante il fuorigioco di Olivera.

Poi, quando Rocchi come sua abitudine, farà ascoltare gli audio del Var, si comprenderà ancora meglio la decisione. E anche sul rigore, il presidente degli arbitri, Pacifici, non ha avuto nulla da contestare a Massa. Dunque, non verrà fermato, nonostante la voce alzata dal Napoli. E le tante polemiche. Chiaro, però, che il designatore Rocchi, almeno per un bel po', eviterà di far dirigere il Napoli da Massa. D'altronde, perdere le staffe contro un arbitro non fa parte della normalità del mondo azzurro: la più clamorosa delle proteste fu quella di Ancelotti contro Giacomelli per un contatto in area tra Kjaer e Llorente nella gara con l'Atalanta: venne buttato fuori. Carletto poi si sfogò anche a Roma, al cospetto di Rizzoli. E De Laurentiis si lasciò platealmente andare dopo una semifinale di Europa League con il Dnipro e il suo famoso «Caro Michel...». Il patron perse le staffe anche a Milano, nella gara di andata dei quarti di Champions ma anche in quel caso le sue lamentele rimasero nell'ombra. Alcune associazioni dei tifosi minacciarono delle azioni legali contro il rumeno Kovacs mentre il patron, in una telefonata di un tifoso (messa poi su Tik Tok), si limitò a dire: «Questo è il calcio e questa è la Uefa. E noi siamo contro tutti».