Napoli, niente processi a chi è pronto a fare le valigie

A maggio le partite sono affollate di partenze più degli aeroporti e delle stazioni, e ogni gesto finisce per alimentare nostalgie o ingenerare rancori. Così quando David Ospina si tuffa a parare un gran colpo di testa di Andrea Belotti, allungando la mano destra a togliere la palla dall'angolino basso, partono i chissà, crescono i ci mancherà, e in molti buttano fuori i resta. Il portiere colombiano è dato in partenza, dopo quattro anni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati