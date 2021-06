Napoli, niente Tokyo per Fabian: ufficiale l'esclusione dalle Olimpiadi

La notizia era già nell'aria, ma ora è diventata ufficiale: Fabian Ruiz non parteciperà ai prossimi Giochi Olimpici che cominceranno tra qualche settimana a Tokyo con la Spagna. Il centrocampista del Napoli era stato inserito dal ct spagnolo Luis de la Fuente tra i papabili per la spedizione giapponese, ma alla fine anche il veto azzurro ha scongiurato per il calciatore una stagione infinita.

