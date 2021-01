12 gol nelle prime diciannove partite di campionato. Questo lo score impressionante di Boulaye Dia, l'attaccante messo nel mirino anche dal Napoli di Cristiano Giuntoli. Il calciatore franco-senegalese (come Koulibaly) classe 1996 gioca con la maglia dello Stade Reims e sembra essersi fatto notare da diverse squadre in giro per l'Europa viste le prestazioni degli ultimi tempi.

Tanto da entrare anche negli obiettivi di mercato del Napoli sempre attento alle nuove proposte europee. Secondo France Football gli azzurri si sarebbero interessati all'attaccante del Reims, ma anche Milan e West Ham hanno avuto contatti con il club francese. Per questo inverno non si concluderà il trasferimento, ma la prossima estate il nome di Boulaye Dia potrebbe essere tra i più chiacchierati del continente.

Ultimo aggiornamento: 11:15

