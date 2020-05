LEGGI ANCHE

L'annus horribilis dinon si ferma: l'attaccante serbo del Real- già protagonista in negativo durante l'ultima quarantena, violata per far ritorno in patria - è rientrato nelle scorse ore aper riprendere parte agli allenamenti della squadra di, ma ha dovuto subito fermarsi nuovamente dopo le visite mediche svolte questa mattina.L'attaccante serbo, sulle cui tracce ci sono Napoli e Milan, ha infatti evidenziato una frattura al calcagno del piede destro. Un infortunio sicuramente non grave, ma che può tenerlo fermo fino alla prossima stagione e che prolungherà quindi l'inattività di una annata negativa. Uno sviluppo, questo, che potrebbe anche modificare i piani del, indeciso sul suo futuro in vista del mercato estito.