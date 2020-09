© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua la ricerca dell'esterno da parte del. Con la posizione di Cengiz Under ormai defilata, gli azzurri sembrano essere orientati a seguire Gerard Deulofeu , profilo già conosciuto in Italia con la maglia del Milan e con un passato importante al. Il suo potrebbe essere un affare vista la necessità di lasciare il Watford retrocesso in Championship.LEGGI ANCHE Insigne fa il ballerino su Tik Tok: danza sexy insieme a Jenny Secondo quanto riportato da Sky Sport,è un vecchio pallino del ds azzurro Giuntoli che già lo aveva seguito nel 2018, quando ildisi giocava lo scudetto. Non resta che da capire se l'operazione si potrà fare con la formula del prestito con diritto di riscatto oppure con un obbligo legato ad un determinato numero di presenze. L'ex- che proprio ai rossoneri si era proposto per tornare in Italia - può diventare un'opportunità per la fascia di Gattuso