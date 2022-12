È il 31 dicembre ma non c'è tempo per fermarsi. Il Napoli va in campo per l'ultimo allenamento del 2022, una seduta di lavoro intensa visto che all'orizzonte c'è la sfida contro l'Inter di Milano.

E proprio per la gara contro i nerazzurri, anche domani la squadra azzurra non si fermerà: agli ordini di Spalletti si torna in campo per il primo allenamento - pomeridiano - dell'anno.