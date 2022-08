Napoli, primo allenamento per Raspadori: out solo Demme

La prima volta a Castel Volturno anche per Giacomo Raspadori. Il nuovo attaccante azzurro si è allenato questa mattina con Luciano Spalletti, a disposizione del gruppo azzurro verso la sfida di Firenze della prossima domenica.

Il gruppo azzurro, dopo una prima fase di attivazione in palestra ha svolto esercitazione di possesso palla e partita con porticine. La squadra si è divisa in due gruppi: coloro che sono scesi in campo domenica hanno svolto lavoro di potenza aerobica mentre gli altri uomini della rosa ha effettuato un circuito di forza con tiri in porta. Resta fuori solo Diego Demme: per lui terapie dopo l'infortunio al piede sinistro.