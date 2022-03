Napoli, solo scarico dopo Verona: domani gli esami per Petagna

Il Napoli di Luciano Spalletti torna in campo sotto il sole del Konami Center. La squadra questa mattina si è ritrovata a Castel Volturno all'indomani della bella vittoria di Verona: come riportato dal sito ufficiale del club, il gruppo andato in campo ieri ha svolto lavoro di scarico mentre gli altri uomini della squadra, dopo una prima fase di riscaldamento, hanno svolto una partita di allenamento con la Primavera e componenti del settore giovanile.

Tanta attenzione anche per l'infermeria azzurra che è tornata a riempirsi nelle ultime ore. Malcuit ha svolto lavoro in palestra. Per Meret, infortunatosi la scorsa settimana, solo terapie come da programma. Novità anche per Andrea Petagna, sostituito ieri per problemi muscolari alla coscia destra: l'attaccante azzurro si sottoporrà a esami strumentali nella giornata di domani.