Napoli, rientro all'alba e riposo: Spalletti ritrova domani gli azzurri

La vittoria e il rientro in città in piena notte aiutano Luciano Spalletti a concedere un turno di riposo al Napoli dopo le fatiche di Champions League. Oggi Castel Volturno chiusa per i calciatori, accessibile solo a chi deve portare avanti il ciclo di terapie per uscire quanto prima dagli infortunio che hanno messo ko Victor Osimhen e Diego Demme in queste prime settimane.

L'allenatore azzurro ritroverà domattina la squadra a Castel Volturno per preparare nei successivi due giorni la sfida al Milan di domenica sera, uno scontro al vertice tra azzurri e rossoneri. La speranza di Spalletti è poter ritrovare anche Hirving Lozano tra i disponibili dopo il match saltato in Scozia.