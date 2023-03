Il Napoli si allena a Castel Volturno, poi 48 ore di stop: Demme e Raspadori verso il rientro

Ultimo allenamento settimanale per il Napoli di Luciano Spalletti che si è ritrovato questa mattina a Castel Volturno ancora con sedici assenti dovuti alle nazionali e un gruppo integrato dagli uomini della Primavera Azzurra.

Buone notizie per Diego Demme e Giacomo Raspadori: i due azzurri hanno svolto lavoro individuale in campo, la prossima settimana sarà decisiva soprattutto per il rientro dell'attaccante che manca da oltre un mese. Martedì la ripresa degli allenamenti.