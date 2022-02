Napoli, solo defaticante per gli azzurri: per Lozano e Anguissa ancora terapie

È tornato subito in campo il Napoli di Luciano Spalletti, a poche ore dalla tremenda sconfitta contro il Barcellona. La squadra azzurra ha fatto solo defaticante per provare a ricaricare quanto prima le pile dopo i catalani: domani, infatti, è già vigilia, con gli azzurri che in serata si sposteranno verso Roma per affrontare la Lazio nel posticipo di domenica.

Un match in cui mancheranno ancora tante pedine. Per Axel Tuanzebe ancora lavoro in palestra. continua per Lozano, Anguissa e Lobotka il lavoro personalizzato in campo, in attesa di capire quando i due centrocampisti azzurri siano pronti al rientro: l'obiettivo dello staff medico è riaverli a disposizione per la sfida al Milan della prossima settimana. Kevin Malcuit ha fatto terapie.