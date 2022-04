Napoli, 24 ore senza allenamenti: Demme ne approfitta e va al mare

Un giorno di pausa? E allora mare. Diego Demme deve averlo pensato quando Luciano Spalletti ha concesso a tutto il Napoli 24 ore di stop dopo l'allenamento di scarico di ieri e la partita di Bergamo vinta domenica. Un giorno di pausa che consentirà agli azzurri di recuperare le energie e ricaricare le batterie per preparare al meglio la sfida di domenica prossima contro la Fiorentina. Per il centrocampista italo-tedesco, una mattinata a Posillipo per godersi la bella giornata primaverile spuntata in città, prima di mettersi nuovamente al lavoro.