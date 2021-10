Due giorni di stop - perché la sosta lo consente - poi di nuovo tutti in campo. Il Napoli si è ritrovato questa mattina al Konami Center di Castel Volturno agli ordini di Luciano Spalletti per riprendere il lavoro nella settimana della sosta per le nazionali.

Gruppo senza undici azzurri e senza Ounas: terapie per l'algerino. Lobotka ha svolto allenamento personalizzato in campo.