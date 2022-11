Ultimi giorni di vacanza per il Napoli a metà della prossima settimana, appuntamento a Castel Volturno dove gli azzurri si ritroveranno prima della partenza per il ritiro in Turchia. Il programma è in via di ultimazione da parte del club azzurro: più o meno il ritiro dovrebbe durare una decina di giorni con rientro in sede tra il 10 e il 12 dicembre (il Napoli sta organizzando anche le due amichevoli da giocare).

Al ritiro si rivedranno Khvicha Kvarastkhelia e Amir Rrahmani, che torneranno dopo i rispettivi infortuni (l'attaccante gergiano è stato costretto a saltare le ultime tre partite con Atalanta, Empoli e Udinese, il difensore kosovaro s'infortunò nella trasferta con la Cremonese ed è stato costretto a saltare le ultime 9 partite).

Un’amichevole si giocherà allo stadio Maradona il 17 dicembre, si attende l'ufficializzazione del test contro il Villarreal degli ex Reina e Albiol. Il test contro la formazione spagnola sarà l’ultimo prima della ripresa del campionato che prevede il 4 gennaio la trasferta al Meazza contro l’Inter.