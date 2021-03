Napoli, Osimhen ancora a parte: personalizzato in campo per Lozano

Dopo il Sassuolo tocca al Bologna e a una partita da vincere a tutti i costi per non perdere contatto con la zona Champions. Il Napoli torna ad allenarsi, a parte lo fa Victor Osimhen: la punta nigeriana ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte individuale, come informato dal club azzurro sul proprio sito ufficiale. Domani Osimhen concluderà il nuovo ciclo di controlli a cui deve sottoporsi per considerarsi completamente ristabilito dopo il trauma cranico rimediato a Bergamo.

Con il Bologna mancherà probabilmente invece Andrea Petagna. Per l'ex Atalanta e Spal questa mattina terapie e lavoro personalizzato solo in palestra. Ancora a parte anche l'altro infortunato Lozano: il messicano ha fatto terapie e lavoro personalizzato in campo.

