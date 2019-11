LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se il Napoli dei grandi piange, anche laazzurra non ride: la squadra diè stata sconfitta questo pomeriggio a Bergamo nel 9° turno del campionato di categoria con un sonoro 4-1, risultato pesantissimo per gli azzurrini che restano sempre più sul fondo della classifica.L' Atalanta , sempre più prima in graduatoria, indirizza la partita subito nel primo quarto d'ora, andando a segno per ben due volte prima con Heidenreich e poi con Cortinovis. Poco dopo la rete di Guth che chiude già il match. Poche emozioni nella seconda metà di gara, ma nel recupero arriva il poker nerazzurro di Ghisleni. L'unico squillo napoletano a ridosso dell'intervallo: fallo di Brogni su Labriola in area, rigore che tira e segna