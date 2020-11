«Una maglia speciale per una serata speciale!» Così Matteo Politano festeggia sui social la sua rete e la larga vittoria del suo Napoli contro la Roma. L'esterno azzurro ha voluto dedicare la vittoria a Maradona, così come molti altri compagni: «Per Diego, per Sempre» il pensiero di Insigne, «Per sempre Diego» replica anche Koulibaly.

«Felicissimo di aver segnato in una partita così importante come quella di questa sera! Grande vittoria, è per te Diego!» scrive ai fan Fabian Ruiz, altro marcatore della notte di Fuorigrotta. «Grande vittoria» gli fa eco Kostas Manolas, al fianco di Di Lorenzo: «Con la tua maglia, abbiamo cercato di onorarti nel miglior modo possibile». «Una serata speciale» il pensiero di Diego Demme, uno che porta quel nome proprio per il Pibe de Oro.

