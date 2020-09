LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A poche ore dall'esordio ufficiale contro il Parma in campionato, ilsvela ai tifosi la nuova numerazione che apparirà sulle maglie azzurre di quest'anno. C'era attesa per Victor Osimhen , ma il nigeriano non ha tradito le aspettative lasciando da parte sia il numero 15 utilizzato in ritiro e nelle prime amichevoli che il numero 7 e ha scelto per la, "strappata" idealmente a Llorente in attesa di capire dove andrà a giocare lo spagnolo.Scelta facile anche per l'altro neo azzurro Petagna che non cambia strada e continua a vestire la numero 37, mentreha scelto la maglia numero 33 che fu di Albiol. Il nuovo terzo portiere Nikita Contini vestirà la casacca numero 16 mentre la 7 che era diè passata sulle spalle di(che lo scorso anno ha vestito la numero 12).