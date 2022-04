Napoli, retroscena Núñez: acquisto mancato, vale 50 milioni

Quello di Darwin Núñez è uno dei nomi più ricorrenti nel panorama calcistico europeo. L'attaccante uruguaiano, oggi al Benfica, si sta affermando in Portogallo tra campionato e Champions e sembra essere pronto a vivere un'estate da protagonista di mercato. Il suo valore è schizzato alle stelle, oltre i 50 milioni di euro, e nel contratto i lusitani hanno piazzato una clausola da 150 milioni che fa dormire sonni tranquilli. Ma nel 2020 l'uruguaiano poteva finire al Napoli prima ancora del Benfica.

Come riportato da Sky attraverso il portale Grand Hotel Calciomercato, infatti, nell'estate del 2020 il club azzurro aveva seguito con molto interesse il calciatore, impegnato con l'Almeria nella Serie B spagnola. La prima richiesta degli spagnoli si aggirava intorno ai 30 milioni, per poi scendere a 20. Le sensazioni delle parti erano positive, ma poi l'acquisto record di Osimhen bloccherà tutto in casa Napoli. Un affare mancato per cui il Benfica ancora ringrazia.