Napoli, una nuova Academy azzurra in Georgia?

Non solo Khvicha Kvaratskhelia, il sodalizio Napoli-Georgia potrebbe rafforzarsi nei prossimi anni. Il club di Aurelio De Laurentiis, secondo la stampa georgiana, starebbe pensando ad affondare le sue radici anche nell'est Europa con una Academy azzurra da portare nel Paese di Kvaratskhelia per provare a far crescere nuovi Khvicha nei prossimi anni.

Il Napoli starebbe pensando a una scuola calcio di alto livello proprio lì dove altri grandi club europei hanno già affondato le mani, come l'Inter. Il progetto azzurro prevederebbe una Academy rivolta ai giovanissimi calciatori a Tbilisi, ma con la possibilità di rivolgersi a tutto il mercato euro-asiatico visto che la Georgia è a tutti gli effetti la porta verso l'Oriente.