LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il no definitivo nato in queste ore tra ilpuò cambiare il futuro immediato non solo dei rossoneri. L'allenatore tedesco, infatti, avrebbe potuto portare con sé in Italia anche un suo vecchio pallino, Dominik Szoboszlai , il centrocampista ungherese seguito da tanti top club sul mercato europeo.Tra questi anche il Napoli : Giuntoli segue con molta attenzione il classe 2000 che gli azzurri hanno anche avuto modo di incrociare in Europa negli scorsi mesi, ma sembravano partire in ritardo sul mercato rispetto al. Il passo indietro dei rossoneri e diperò ora può rimescolare le carte: e magari offrire una nuova chance agli azzurri per