Napoli, lista Uefa con sorpresa: Spalletti lascia fuori Tuanzebe!

Le notizie delle scorse ore sono state confermate: Faouzi Ghoulam torna in lista Uefa per il Napoli. Il club azzurro ha aggiunto l'algerino ai calciatori che potranno scendere in campo in Europa contro il Barcellona tra due settimane, Ghoulam era stato escluso ad agosto da Spalletti viste le condizioni fisiche non al meglio, che sembrano però ormai ristabilite completamente dopo i primi mesi di stagione.

Il grande escluso sarà Axel Tuanzebe: il difensore inglese, arrivato a inizio gennaio in prestito via Manchester United, non è stato iscritto in lista dal club azzurro. Presente nella lista Uefa è invece Adam Ounas - in dubbio dopo gli ultimi problemi avuti in Coppa d'Africa - così come Hirving Lozano, infortunato nella notte alla spalla con la nazionale.