Napoli, nuova maglia 2022/23: «N» in risalto, i portieri in rosa

Farà il suo esordio questa sera in campo contro l'Adana Demirspor, ma nel frattempo i tifosi possono già acquistarla: ecco la nuova maglia del Napoli per la stagione 2022/23, in azzurro con sfumature scure sulle spalle a richiamare quella che era la maglia da allenamento già vista in questi giorni di ritiro a Castel di Sangro. Nessuna novità per la seconda: bianca la versione alternata della maglia da gara con sulle spalle l'azzurro classico del club.

Ampio spazio per maglia da gara per la squadra di Luciano Spalletti che indosseranno i portieri: una divisa rosa con colletto e maniche dal risvolto nero oltre a quella verde già vista lo scorso anno. Ancora da svelare, invece, la terza versione della divisa da gara per i calciatori. La maglia è sempre in vendita a 125 euro, come lo scorso anno, da collaborazione con Armani, ed è già disponibile nella versione «replica» da 45 euro.