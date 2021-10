Napoli, nuova maglia Halloween: è già in vendita a 150 euro

È stata presentata questa mattina con un video da brividi la nuova divisa del Napoli, quarta versione tra quelle utilizzabili in campionato. Una divisa speciale - che sarà utilizzata oggi contro il Torino e poi contro il Bologna, sempre in casa - per celebrare Halloween insieme con i tifosi azzurri: a fondo nero e con ragnatele, nomi e numeri in rosso a richiamare la toppa Lete che non cambia sul petto. È già disponibile negli store azzurri fisici e online, il prezzo è invariato rispetto alle altre edizioni di quest'anno: 125 euro per la maglia, 50 euro il pantaloncino.

Our Halloween kit is here! 🎃



👻 ORA DISPONIBILE! NOW AVAILABLE 👻



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/75l2xBUrPv — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 17, 2021