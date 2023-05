Napoli, la nuova maglia con lo scudetto sarà un omaggio al primo Maradona

Con l'avvicinarsi dell'estate e del periodo di off season del campionato italiano, i tifosi del Napoli già fremono aspettando di conoscere la nuova maglia azzurra del prossimo anno, la divisa che dopo trentatre anni riporterà sul petto lo scudetto conquistato. La maglia azzurra 2023/24 sarà presentata ai tifosi tra Dimaro e Castel di Sangro in ritiro, ma nel frattempo il portale specializzato Footy Headlines ha svelato una anticipazione della nuova divisa.

L'azzurro regna sovrano, con rifiniture in bianco e blu per il colletto (e probabilmente anche per le maniche). La prima divisa del Napoli del prossimo anno potrebbe essere un omaggio a quella indossata dal primo Maradona nella stagione 1984/85, appena dopo il suo arrivo in città. La novità più aclatante sarebbe l'addio di Lete: il primo sponsor di maglia, sempre presente nell'era di Aurelio De Laurentiis, saluterebbe per lasciar spazio a Msc Crociere, già presente più volte negli ultimi anni. Il kit da allenamento potrebbe essere in rosso, mentre non sono state ancora svelate la seconda e terza maglia per scendere in campo: nel 1984/85 il Napoli scelse il bianco e il giallo per le versioni alternative.