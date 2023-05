Napoli, una nuova maglia per lo scudetto: costa 250 euro

Un'altra maglia per la festa: dopo la t-shirt bianca spuntata fuori appena dopo la vittoria aritmetica dello scudetto, il Napoli celebra il traguardo raggiunto con una nuova maglia che sarà a disposizione di tutti i tifosi: la prima divisa azzurra di quest'anno, ma con numero e nome in oro e con la patch celebrativa dei campioni d'Italia sul braccio. La nuova maglia è in vendita già negli store azzurri, con packaging speciale e tutti gli autografi dei campioni azzurri, di Luciano Spalletti e di Aurelio De Laurentiis al prezzo di 250 euro.