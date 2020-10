In attesa di capire quello che accadrà con l'esito di Juventus-Napoli (da giocare domenica sera ma poi mai giocata) la squadra di Gennaro Gattuso conosce oggi i nuovi anticipi e posticipi dei prossimi turni. Gli azzurri rientreranno in campo con l'Atalanta sabato 17 ottobre alle 15.00 mentre il derby contro il Benevento andrà di scena la settimana successiva con l'orario tipico domenicale delle 15.00.

Le sfige contro Milan e Roma (22 e 29 novembre) si giocheranno entrambe la domenica in posticipo alle 20,45 mentre la sfida con il Crotone in Calabria si giocherà di domenica (6 dicembre) alle 18.00. Turno infrasettimanale a San Siro contro l'Inter, mercoledì 16 dicembre alle 20,45, mentre tornerà il posticipo domenicale contro la Lazio a Roma il 20 dicembre. Il nuovo anno si aprirà il 3 gennaio alle 15 con la sfida al Cagliari in Sardegna, poi alle 18.00 il mercoledì successivo gli azzurri affronteranno lo Spezia al San Paolo.

IL CALENDARIO:

Napoli-Atalanta 17 ottobre 2020 ore 15.00 (SKY)

Benevento-Napoli 25 ottobre ore 15.00 (DAZN)

Napoli-Sassuolo 1 novembre ore 18.00 (SKY)

Bologna-Napoli 8 novembre ore 15.00 (SKY)

Napoli-Milan 22 novembre ore 20,45 (SKY)

Napoli-Roma 29 novembre ore 20,45 (SKY)

Crotone-Napoli 6 dicembre ore 18,00 (SKY)

Napoli-Sampdoria 13 dicembre ore 15,00 (SKY)

Inter-Napoli 16 dicembre ore 20,45 (SKY)

Lazio-Napoli 20 dicembre ore 20,45 (SKY)

Napoli-Torino 23 dicembre ore 15,00 (SKY)

Cagliari-Napoli 3 gennaio ore 15,00 (SKY)

Napoli-Spezia 6 gennaio ore 18,00 (DAZN)

