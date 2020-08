LEGGI ANCHE

Dopo la partenza dal ritiro didi ben 13 elementi della prima squadra per la convocazione nelle rispettive Nazionali lo scorso sabato, la rosa delsarà integrata da giocatori della Primavera, come comunicato dal club attraverso il proprio sito ufficiale.In totale saranno 10 gli elementi delle giovanili azzurre - in attesa di Petagna che raggiungerà Castel di Sangro martedì - che integreranno il gruppo della prima squadra. Questa la lista degli azzurri che saranno in ritiro infino al 4 settembre:Bifulco, Ciciretti, Contini, Daniele, Demme, Gaetano, Ghoulam, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Machach, Malcuit, Manolas, Allan, Osimhen, Ounas, Politano, Tutino, Younes, Senese (2000), Prezioso (1996), Palmiero (1996), Zerbin (1999), D’Agostino (2003), Ferrari (1995), Labriola (2001), Mezzoni (2000), Sgarbi (2001), Zanoli (2000).