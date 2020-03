LEGGI ANCHE

Gli occhi su Alex Meret . Il portiere del Napoli non si è allenato questa mattina a Castel Volturno, come comunicato dal club tramite il sito ufficiale. Persolo lavoro in palestra a causa di alcuni fastidi al fianco sinistro, problemi che vanno avanti da un po' e che già avevano tenuto lontano dal campo il portiere alcuni mesi fa.Continua, invece, il lavoro sul campo di Kalidou Koulibaly , ormai pronto al rientro il difensore azzurro che approfitterà di questa lunga pausa della squadra per rimettersi al passo dei compagni.ha svolto allenamento in piscina,e Younes in palestra.