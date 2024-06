È l’alba dell’avventura di Antonio Conte al Napoli. Ormai è conto alla rovescia per l’annuncio, visto che dai ieri pomeriggio il nuovo tecnico e gli stati generali del club azzurro, guidati da De Laurentiis, sono finalmente insieme a Roma. Una due giorni che porterà allo scatto per la foto di rito da pubblicare sui profili social della società che, speriamo, porti più fortuna rispetto allo scatto con Ancelotti con i due spalla contro spalla, pollice e indice aperti nel segno della pistola e della licenza di uccidere di James Bond.

APPROFONDIMENTI Conte, 60 milioni di ragioni Napoli, Natan scrive ai tifosi sui social Calciomercato Napoli, il Psg vuole Kvaratskhelia: «Ha già parlato con Luis Enrique»

Ma a De Laurentiis piace così: magari gli basterà mostrare il momento della firma simbolica con i due sorridenti. Ma il produttore, ovviamente, vuole pesare il momento: e non è escluso che ci siano anche delle riprese tv a immortalare l’evento. Perché di evento si tratta: mai prima di adesso il Napoli aveva pagato un allenatore una cifra che può arrivare anche a 20 milioni di euro (con i premi). Re Carlo si era “accontentato” di un biennale da 7 milioni lordi. E Spalletti si era fermato a 5 milioni.

Già, tutto è fatto. È il segreto di Pulcinella l’annuncio. Ma al Napoli piacciono i misteri e i silenzi. L’accordo è stato siglato e perfezionato domenica pomeriggio, quando i rispettivi uffici legali hanno blindato la bozza definitiva del contratto che legherà Conte al Napoli fino al 2027 attraverso l’invio delle Pec e dato il via libera all’incontro di ieri pomeriggio (proseguito anche a cena).

Non è un vertice per limare dettagli dell’accordo: è un summit per gettare le basi sul futuro immediato, l’incontro che segna l’inizio della nuova fase, dopo il fallimento della “new era” post scudetto inaugurata l’estate scorsa ma naufragata come il Titanic dopo appena 10 mesi. Quindi ora resta solo da capire quando dalla Filmauro e dalla nuova sede che si affaccia su Piazza Venezia partirà l’ufficializzazione. Che servirà solo a fare record di clic sui social del Napoli. Tanto Conte e il Napoli sono da almeno 8 giorni d’accordo su tutto. Ogni distanza è stata colmata una settimana fa. Ed è da allora che le sorprese sono al bando.

Il club azzurro è arrivato a offrire una quota fissa attorno ai 6-7 milioni e ha ben calibrato i relativi bonus (alla fine Conte può costare anche 20 milioni lordi annui, compreso il suo prezioso staff guidato dal suo vero braccio destro che è il fratello Gianluca).

È da tempo che tutto è nero su bianco: ora arriva il momento solenne della proclamazione. Il clima più che cordiale che c’è tra Conte e De Laurentiis è bastato per limare le residue differenze dopo il blitz di inizio maggio: il presidente del Napoli, dopo la disfatta interna con il Bologna, ha capito che solo Conte avrebbe potuto ricostruire il Napoli. E ha spedito, in tutta fretta, il ds in pectore Manna (che ieri è volato con lui da Torino), a casa di Conte per rompere gli indugi e accettare le condizioni del tecnico leccese. Tutti ora li aspettano a Napoli per l’evento di gala della presentazione. Ma ci vuole ancora un po’ di tempo, difficilmente questa settimana.

Ma sì, in fondo cosa c’è di meglio dell’attesa? Anche se ormai era il segreto di Pulcinella: queste sono ore di marketing e di social ma servono anche per pianificare il futuro. Conte vuole che tutto l’ambiente sia compatto, mette in guardia sulle insidie dei primi mesi, spingerà perché tutti remino nella stessa direzione. Domani a Castel Volturno andranno solo alcuni componenti del suo staff (probabilmente il vice Stellini).

Lui, no. Tornerà a casa a Torino e attenderà che venga formalizzata la data della presentazione. Vedremo: di sicuro, anche Palazzo Reale ha chiesto il fitto. Impossibile andare nella sala stampa del Maradona, perché lo stadio è impegnato nei concerti. Difficile sbrogliare i nodi: Conte verrà a Napoli solo quando verrà fissata la data della conferenza stampa. Pianificherà in quei giorni il suo tour napoletano che lo porterà, certamente, a visitare Castel Volturno. Probabilmente scenderà in città anche con la famiglia, per poter vedere le zone dove andare ad abitare.