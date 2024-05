Se fosse appassionato di cinema, «Mission Impossibile» sarebbe il suo film preferito. Antonio Conte, però, ha spesso la capacità di rendere possibili le cose che non sembrano tali. Lo ha già fatto in carriera prima ancora di arrivare a Napoli e ora che la firma con gli azzurri sembra davvero dietro l'angolo i tifosi sperano che sappia risollevare le sorti del prossimo anno dopo una stagione disastrosa come l'ultima.

Gli azzurri hanno chiuso l'annata al 10° posto, non avranno l'Europa - per la prima volta dopo 14 anni - e dovranno ripartire con un nuovo ciclo, nuova linfa, nuovi calciatori, e per forza anche un nuovo allenatore. I tre che si sono alternati nell'ultima stagione hanno cancellato quanto di buono fatto in precedenza: l'eredità di Spalletti - insomma, se c'è mai stata - non c'è più.

Ecco perché il colpo di spugna chiamato Antonio Conte può servire. Uno che ha già preso in mano delle 500 rendendole poi se non Ferrari almeno Cadillac di ottima qualità. Lo aveva fatto già dieci anni fa con la sua prima Juventus: i bianconeri di Delneri avevano chiuso la stagione 2010/11 con il 7° posto in campionato, un deludente Quarto di finale di Coppa Italia e addirittura l'esclusione ai gironi di Europa League. Poi arriva Mago Antonio: in una stagione cambia tutto, il gol fantasma di Muntari lo aiuta e lui vince lo scudetto al primo colpo. Quell'anno insieme a lui arriveranno Pirlo, Vidal e Vucinic a rinforzare una Juventus che non era un carrarmato ma seppe comunque trasformare in toto.

I tre scudetti di fila non bastarono per la permanenza oltre il triennio di Conte. Che nel 2016 ripete il “miracolo” in salsa Blues al Chelsea: il club inglese era finito al 10° posto (esattamente come questo Napoli) in Premier League, fuori da tutto e con un cammino nelle coppe disastroso. Mago Antonio tocca tutto e rende oro: arrivano David Luiz, Marcos Alonso, Batshuayi e soprattutto Kante. Arriva anche la Premier League vinta nel 2016/17. Da Mago a Re Mida.

L'ultimo scudetto Conte ha saputo vincerlo a Milano sulla panchina dell'Inter. Stavolta, però, gli è servita una stagione in più: al primo colpo non gli riesce la vittoria ma arriverà comunque secondo. Eppure porta a Milano Lukaku, Sanchez, Barella e Godin. Dodici mesi più tardi completerà la magia con l'arrivo di Hakimi, decisivo per il trionfo nerazzurro. Insomma, le squadre da rilanciare sono cosa sua, deve essersene convinto pure Aurelio De Laurentiis che per convincerlo, in queste ore, ha capito che dovrà concedergli qualcosa.

L'ingaggio? No, quello è l'ultimo dei problemi. Ma lo spazio, da domani (o da quando sarà ufficiale) sarà tutto di Antonio: da Mago a Re Mida, uomo delle missioni impossibili che poi diventano possibili. Entrare nello spogliatoio non sarà più facile come lo è stato nell'ultimo anno. Ma l'obiettivo è tornare in alto. Scudetto? Magari. La Champions, però, sembra essere il minimo.