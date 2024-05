Napoli, nuovo allenatore. De Laurentiis: «Seguo sempre l'Atalanta di Gasperini»

«A me non risulta che i club di Serie A abbiano sfiduciato Casini perché non hanno la possibilità giuridica di farlo. Lorenzo Casini è il miglior presidente che la Lega Serie A abbia avuto negli ultimi venti anni, da quando ci sono io nel calcio» ha detto Aurelio De Laurentiis all'Ateneo Niccolò Cusano di Roma in occasione della inaugurazione di Race for The Cure, evento simbolo per la lotta ai tumori del seno e la tutela della salute delle donne di cui è sostenitore da anni il patron azzurro.

«Casini conosce le regole dello stato, è un giurista ed è una persona preparata su tutto, quindi sono fiducioso che tutto questo puzzle di incomprensioni si possa ricomporre verso l’unica strada, che è quella della totale autonomia del calcio di Serie A. La Serie A, non dobbiamo dimenticarlo, è un’industria e come industria deve essere autonoma e indipendente» ha aggiunto.

Una nota anche per Gasperini che stasera si giocherà la semifinale di ritorno di Europa League e che sembra poter essere tra gli obiettivi della prossima estate per la panchina del Napoli: «Vedo sempre le partite dell’Atalanta con grande interesse perché ha un bravissimo allenatore, degli ottimi giocatori e fa un calcio molto interessante» ha concluso De Laurentiis.