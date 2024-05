Ancora una settimana per la fatidica fumata bianca. De Laurentiis preferisce aspettare la fine della stagione, ma sopratutto l'esito delle finali di Europa League e Conference, per poi svelare il nome del nuovo allenatore del Napoli. E questo perché nel casting del presidente ci sono sia Gasperini, sia Italiano, impegnati rispettivamente con l'Atalanta e con la Fiorentina. Guai però a cassare dalla lista il nome di Stefano Pioli del Milan, con Conte che era il sogno di una notte di mezza estate e che per il momento sembra ancora tra le braccia di Morfeo.

Insomma tutti ancora in corsa con qualche sorpasso nella voce delle preferenze, ma tutto/i ancora in gioco. I profili del resto sono quelli identificati da tempo. Salgono le quotazioni di Gasperini, ma c'è da attendere l'impegno della Dea con il Bayer Leverkusen in EL.

Tra De Laurentiis e il Gasp si sono sprecati i complimenti i questi giorni. Lo stesso vale anche per Italiano che proprio ieri ha affrontato il Napoli. La pista Pioli resta percorribile. Il tecnico del Milan ha ancora un anno di contratto con il Diavolo, ma non sarà confermato alla guida del club l'anno prossimo. Pioli andrà via ed è stuzzicato dall'ipotesi Napoli. Per lui è pronto un biennale con opzione da 4 milioni a stagione.

De Laurentiis ha un colpo in canna che si chiama Gian Piero Gasperini dell'Atalanta. In questo caso però, il tempo non strizza l'occhio al presidente del Napoli che vorrebbe chiudere subito la trattativa. Il Gasp infatti è impegnato con la Dea in un finale di stagione da leccarsi i baffi. E sebbene sia disponibile al dialogo se ne riparlerà soltanto a fine stagione. Discorso diverso per Vincenzo Italiano.

L'allenatore della Fiorentina già dall'anno scorso era stato accostato alla panchina del Napoli per il dopo Spalletti. Il tecnico della Viola piace a De Laurentiis e lascerà Firenze, ma pare sia “distratto” dalla panchina del Bologna (imminente l'adddio di Thiago Motta) che gli porterebbe in dote la qualifi cazione alla prossima Super Champions. Per la fumata bianca bisognerà ancora attendere ma il cerchio si stringe sul nome dell'allenatore del Napoli.