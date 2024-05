Una giornata interlocutoria. Con il borsino del nuovo allenatore del Napoli che schizza, ondeggia, temporeggia e poi rimbalza ancora. Gasperini riflette e al momento sembra voler restare in…famiglia con l'Atalanta (ma le parti si riaggiorneranno), rifiutando così la avances della donna bellissima che sarebbe il club di DeLa. Di contro, Stefano Pioli da oggi è ufficialmente un allenatore su piazza, dopo la risoluzione consensuale con il Milan (aveva un altro anno di contratto), che gli permette di accasarsi ovunque.

Il tecnico emiliano è uno dei nomi graditi(ssimi) al Napoli: è stato sondato da tempo e non aspetta che una chiamata. Così come lo è anche Vincenzo Italiano che a fine stagione saluterà al Fiorentina ed intanto valuta anche le offerte di Bologna e Torino che sono arrivate sulla scrivania del suo agente Fali Ramadani.

Capitolo Gasp. Il tecnico dell'Atalanta non ha avuto neppure il tempo di smaltire la sbornia dopo aver portato la Dea nell'Olimpo del calcio internazionale con la vittoria dell'Eurolega che già pensa al futuro. L'allenatore ha intenzione di decidre in fretta se proseguire per il nono anno consecutivo con il club orobico (con cui giocherà al Champions, farà finale di supercoppa Europea contro la vincente tra Real Madrid e Borussia Dortmund e poi ancora la Supercoppa Italiana a Riad), oppure accettare al corer del Napoli.

Il tecnico ha un ingaggio netto di 2milioni e settecentomila euro con i nerazzurri che arrivano a poco meno di 4 milioni con vari bonus. Facile immaginare che nell'incontro di oggi, il presidente Percassi abbia messo sul piatto della bilancia almeno il doppio dello stipendio per altri due anni, più un sostanzioso sforzo economico sul mercato per far assestare al Dea tra le big italiane ed europee. Che significa mantenere i pezzi pregiati e magari anche arrivare ad ingaggiare qualche top player. Insomma per non sfigurare in Europa e sopratutto nella nuova veste che oggi si ritrova ad indossare l'Atalanta.

Ed il Gasp ci sta pensando. Riflette, valuta, considera pregi e difetti. I soldi non sono tutto, ma le sfide hanno la priorità, come ammesso dallo stesso allenatore qualche giorno prima della finalissima vinta contro il Bayer Leverkusen. Adesso bisognerà capire quale delle due sfide. Quella nerazzurra o quella propostagli da De Laurentiis e Manna lo stuzzichino di più. L'impressione è che la fumata bianca possa arrivare presto. Al massimo entro lunedì, il dentro o fuori insomma.