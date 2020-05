LEGGI ANCHE

Tra un allenamento e l'altro nuovo arrivo in casa. L'attaccante polacco ha dato il benvenuto ad un nuovo componente della famiglia, un cane di nome. «Ecco i miei due uomini» ha scritto- compagna dell'attaccante azzurro - su Instagram, immortalando Arek con in braccio il cane. Ganador è diventato protagonista anche delle foto social della coppia polacca nelle ultime ore.Surestano sempre vive le numerose voci di mercato. Il contratto in scadenza con ilnel 2021 complica le cose e la procedura di rinnovo tra le parti si è fermata più volte. Sull'attaccante c'è ladell'ex Sarri ma anche squadre dalla Premier League e dalla Bundesliga.