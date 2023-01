Napoli, nuovo back-sponsor di maglia dalla Corea del Sud: ecco Upbit

Il 2023 del Napoli si apre con un nuovo partner commerciale: come annunciato dal club azzurro in queste ore, infatti, Upbit è il nuovo Back-of-Shirt Partner del club e il marchio accompagnerà gli azzurri in campo, apposto sin dalla prima gara del nuovo anno - e in tutte le gare di Serie A, Coppa Italia ed amichevoli - sul retro delle divise vestite dalla squadra di Luciano Spalletti, dove negli anni precedenti erano già passati altri marchi importanti.

La partenership del Napoli è stata stipulata con Dunamu Inc., azienda fintech sudcoreana proprietaria del marchio Upbit - una delle piattaforme di exchange di criptovalute più grandi del mondo con base in Sud Corea, un mercato nuovo per il club azzurro esplorato anche grazie all'arrivo di Kim Min-Jae, simbolo della nazionale del Paese agli ultimi Mondiali. Dunamu Inc., fondata a Seul ad aprile 2012, è una delle aziende sudcoreane leader nel settore del fintech, un partner importante per SSC Napoli e dà la possibilità al club di perseguire l’obiettivo di creare una solida fanbase in Corea del Sud per accelerare la crescita del Club sul territorio asiatico.