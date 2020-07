LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stavolta non sarà a, per sfuggire alle telecamere degli interessati, ma per Victor Osimhen il Napoli ha preparato un (secondo) vero e proprio blitz di mercato.è partito nel pomeriggio di ieri, dopo la presentazione del ritiro di Castel di Sangro di questa estate, per ribadire al calciatore nigeriano e al nuovo entourage quanto ilvoglia puntare sull'attaccante del Lille per la prossima stagione.Secondo quanto riportato da Sky Sport, se tutto andrà per il verso giusto con, la società azzurra proverà anche a organizzare a breve le eventuali visite mediche, per poi andare a chiudere l’accordo per il cartellino con il Llle che da giorni aspetta solo l'offerta del Napoli che in Ligue 1 già conoscono. Per il calciatore, invece, circa 5 milioni di euro lordi a stagione.