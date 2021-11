Dopo la notizia della positività al covid di Diego Demme, il Napoli è tornato al lavoro questa mattina con Luciano Spalletti. In attesa del nuovo ciclo di tamponi necessario vista la positività del centrocampista azzurro, la squadra ha svolto lavoro aerobico in avvio e successivamente seduta tattica.

Ancora seduta di lavoro personalizzato sia per Malcuit che per Manolas, i due azzurri non a disposizione della rosa.