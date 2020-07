LEGGI ANCHE

L'ho sentito ieri sera per raccomandargli di fare un altro gol contro il. Sono sempre davanti alla tv quando gioca lui e lui fa altrettanto con me. L'ho sentito carico, stanno bene, ildeve continuare così. Giocare insieme? Un sogno che avevo da bambino, già è tanto giocare contro e scambiarci la maglia l'anno prossimo». Queste le parole di Roberto Insigne , il calciatore delche si è guadagnato la Serie A con la maglia della squadra giallorossa.«Adobbiamo a lui la nostra vittoria del campionato con 7 giornate di anticipo. Lui e Gattuso li trovo simili, carismatici e grintosi allo stesso modo. Il mister ci dice sempre che per vincere quello che ha vinto e per aver fatto tanti gol in Serie A, ha sempre dato qualcosa in più rispetto agli altri in partita e durante la settimana» ha continuato a Radio Punto Nuovo il più giovane degli Insigne. «Se lo segui come si deve, fai quello che dice, vinci un campionato con 7 giornate d'anticipo contro squadre di grande calibro.è una persona che stimo tantissimo. Ho ancora due anni di contratto con il Benevento, l'idea è quella di sfondare nel campionato maggiore.ed il direttoremi hanno dimostrato tanto, spero di riuscire a ricambiare un po' di fiducia che loro hanno nei miei confronti. Per il clima, la società, possiamo lottare anche per l'Europa League, ma poi scendi in campo e la situazione cambia. Sicuramente ci saranno tanti acquisti, dipende come si muoveranno sul mercato. La nostra rosa è ampia, ma va ulteriormente ampliata con uomini importanti».